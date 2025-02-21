2032年に地球に衝突する可能性がある小惑星について、衝突確率が0.16%（2月20日現在）に減少したと欧州宇宙機関（ESA）が明らかにした。衝突確率は一時2.86%まで上がったが、惑星防衛組織が警戒を強める条件「1%」を下回った。一方、月に衝突する確率は1%ある。【画像】衝突確率は一時3%近くまで上昇。通過エリアには月も含まれている昨年末に発見された小惑星「2024YR4」は、32年12月22日に地球に衝突する確率が1%以上あるこ