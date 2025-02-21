DJI RS 4 Mini DJIは、カメラやスマートフォンに使用できる小型軽量のジンバル「DJI RS 4 Mini」を発売する。直販価格は51,480円。「RSスマートトラッキングモジュール」「RS 4 Miniブリーフケースハンドル」がセットになった「DJI RS 4 Mini コンボ」は直販価格63,140円。 最上位クラスのジンバルで採用していた「自動軸ロック機能」を、Miniシリーズとして初めて搭載。ジンバルの3軸