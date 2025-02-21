JR西日本は、「まもなく北陸新幹線金沢〜敦賀間開業1周年！ポイントキャンペーン」を2月17日から3月16日まで実施する。「e5489」の各種商品で、「サンダーバード」または「しらさぎ」と「北陸新幹線」を乗り継いだ人を対象に、購入金額の5％相当のWESTERポイントを付与する。期間中1度でもチケットレス商品を購入し、チケットレスで乗車した場合は10％還元とする。在来線特急と新幹線を別で予約した場合は対象外。対象区間は、発駅