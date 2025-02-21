Booking.comは、2025年の「日本で最も居心地の良い都市」10選を発表する。自然豊かな場所や温泉地が人気1位屋久島(鹿児島)、奄美(鹿児島)など、日本の美しい自然に囲まれた場所が上位にランクインした。10選に選ばれたのは、次の通り。屋久島(鹿児島)奄美(鹿児島)野沢温泉(長野)倶知安(北海道)由布(大分)妙高(新潟)白馬(長野))富士河口湖(山梨)豊岡(兵庫)北谷(沖縄) 旅先として、自然の美しさやアウトドア活動を楽しむ場所が好ま