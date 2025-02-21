河村勇輝（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA下部のGリーグでハッスルの河村勇輝は20日、本拠地ミシシッピ州サウスヘイブンでのバイパーズ戦で先発出場し、チーム最長の33分41秒のプレーで6得点、9アシストだった。チームは110―134で敗れた。（共同）