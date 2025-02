『GUNDAM NEXT FUTURE FINAL in TOKYO』のオープニングセレモニーが21日、東京・新宿住友ビル 三角広場で行われた。【動画】辻本貴則氏が監督!『大阪万博』ガンダムの新規映像オープニングセレモニーでは、大阪・関西万博に出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」のパビリオン内で体験できる新作映像『GUNDAM:Next Universal Century』発表が発表された。パビリオン内には最大で奥行18メートル、高さ8メート