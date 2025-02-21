去年2月、走行する熊本市電のドアが突然開いた重大インシデントについて、国の運輸安全委員会は回路に異常があったとする報告書を公表しました。 【写真を見る】熊本市電 ドア開く重大インシデント『回路に異常』運輸安全委員会が報告書 これは2024年2月、上熊本発 健軍町行きの市電が段山町（だにやままち）電停を発車し20～30メートルほど進んだところで、車両中央にある乗車口のドアが突然開いたものです。 国