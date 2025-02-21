¥Ç¥¹¥¯¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¼¥Í¥³¥ó¤Î°ì³Ñ¡¢À¶¿å·úÀß¤¬¼ÒÄ¹¸òÂå¤À¤Í¡× µ­¼Ô¡Ö4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤ËÉû¼ÒÄ¹¤Î¿·Â¼Ã£Ìé»á¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¢¼ÒÄ¹¤Î°æ¾åÏÂ¹¬»á¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤ÏÂåÉ½¸¢¤Î¤¢¤ë²ñÄ¹¤Ë½¢¤­¤Þ¤¹¡× ¥Ç¥¹¥¯¡Ö¼ÒÄ¹¸òÂå¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡× µ­¼Ô¡ÖÀ¶¿å·úÀß¤Ï2024Ç¯3·î´ü¤ËÌ±´Ö¤ÎÂç·¿·úÀß¹©»ö¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¹âÆ­¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢1961Ç¯¤Î¾å¾ì°ÊÍè¡¢½é¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°æ¾å»á¤¬¹©»öºÎ»»¸«Ä¾¤·¤Ê¤É²þ³×¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢25Ç¯3·î´ü¤Ï¹õ