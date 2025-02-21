ロケーションを新たに、新ショールームのグランドオープンを迎えたB&B Italia Tokyoが、ショールームのお披露目および新作「The Collection」を展示発表を開始した。【画像】B&B Italiaの革新と創造性に満ちた新作ラインナップ（写真8点）表参道・骨董通りに移動したこの新しいショールームでは、2025年2月21日(金)〜3月23日(日)の期間限定で、B&B Italiaの新作を展示。ピエロ・リッソーニによる＜Dambodue (ダンボ ド