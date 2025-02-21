円売り広がる植田日銀総裁「長期金利急激に上昇すれば機動的に国債買い入れ増額」 円全面安。植田日銀総裁が「緩和的な金融環境維持」と発言したほか、「長期金利が急激に上昇すれば機動的に国債買い入れ増額」と述べたことで円売りが広がっている。