東京時間10:38現在 東京金先物DEC 25月限（TOCOM） 1グラム＝14299.00（+1.00+0.01%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2960.80（+4.70+0.16%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル安を受けてNY金先がNY市場で上昇、時間外もプラス圏推移。東京金は円高が重石