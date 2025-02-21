東京時間10:39現在 ＮＹ原油先物APR 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝72.48（0.000.00%） EIA州法での製品在庫減少でNY市場で一時７３ドル台まで上昇の原油先物は時間外で方向性出ず