【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ニューシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」や冠バラエティ『Travis Japanのバラエティだぜ!!』への想いを語る！ Travis Japanが、『月刊TVガイド』2025年4月号（2月21日発売）の表紙＆巻頭に登場した。 今、ドラマにバラエティ、ライブにと、毎日大忙しのTravis Japan。最新シングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」（3月5日発売）は、宮近海斗と松倉海斗主演ドラマの主題