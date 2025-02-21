[caption id="attachment_1298074" align="aligncenter" width="600"]おからコロッケ(イメージ)[/caption]創業60年、熊本県の老舗豆腐屋「とうふ処安喜」は、豆腐製造時にできる副産物「おから」を使用した「冷凍おからコロッケ」の製造設備にかかる資金調達のため、ファンドの募集を開始した。1月22日(水)〜7月31日(木)の期間募集している。こだわり抜いた素材で作る体に優しいお豆腐創業以来、原料にこだわり、体に優しい豆腐を