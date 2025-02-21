²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯Ä´´´Éô¤é¡á21Æü¸áÁ°¡¢¹ñ²ñ¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î3ÅÞÀ¯Ä´´´Éô¤Ï21Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤ò½ä¤ê¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë¸þ¤±Ê¸¸ÀÄ´À°¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÃæ¤ËºÆ³«¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£°Ý¿·¤Ï¶µ°éÌµ½þ²½¤Ë´Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤·Âç¶Ú¤ÇÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£»Ä¤ëÏÀÅÀ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ²þ³×¤Ç¡¢°åÎÅÈñÁí³Û¤ÎÇ¯´Ö4Ãû±ßºï¸º¤Ê¤É¶ñÂÎ