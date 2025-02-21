◆第７５回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２２日、東京競馬場・芝３４００メートル）枠順が２月２１日、決定した。２、３勝クラス連勝で挑んだ菊花賞は２着と初のＧ１挑戦で健闘したヘデントール（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は４枠８番に決定した。前走のメルボルンＣが僅差の２着で、国内長距離重賞でも堅実に駆けるワープスピード（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父ドレフォン）は１枠１番に入った。２５００メ