米ホワイトハウスのマイク・ウォルツ国家安保補佐官は２０日（現地時間）、ドナルド・トランプ大統領の外交安保力量を強調し、「北朝鮮指導者の金正恩（キム・ジョンウン）に真っ向から対抗することができる人物はドナルド・トランプ」と述べた。ウォルツ補佐官はこの日のメディア記者会見で、トランプ政権がロシアのプーチン大統領に操られているという指摘に関する質問に「この世でプーチンと習近平（中国国家主席）、そして金正