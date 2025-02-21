Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¡£¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¤Ï¹ß¤ê³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¥ª¥­¥¨¥¤¥³(@soroe.handmade)¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ­¤¬Éô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥­¥¨¥¤¥³¤µ¤ó¤Ëµ¯¤­¤¿¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ &#94