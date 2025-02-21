21日早朝、富士市の障がい者が入所する施設で火事があり、2人が心肺停止、1人がけがを負い病院に搬送されています。警察や消防によりますと、火事があったのは、富士市大淵の共同生活援助富士ばらホーム中野寮です。21日午前5時ごろ、施設の入居者から「2階の畳から火が出ている。入居者が6人から7人いるが、避難できていない」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、男性2人が心
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 高比良くるま 既婚女性と不倫か
- 2. ダウン症の原因 除去可能と判明
- 3. 2児餓死 受刑者は解離性障害か
- 4. 浴室に倒れた乳児と母 子は死亡
- 5. 躾で手をあげていた 橋下氏告白
- 6. 中居氏の「やせた手」心配の声
- 7. 「ドカ食い気絶部」23歳の心の闇
- 8. 佳子さまがお飲み 国民的な商品
- 9. えぇぇ! ひろゆき氏が貯金額公開
- 10. マイナ保険証 解除申請が5.8万件
- 1. ダウン症の原因 除去可能と判明
- 2. 2児餓死 受刑者は解離性障害か
- 3. 浴室に倒れた乳児と母 子は死亡
- 4. マイナ保険証 解除申請が5.8万件
- 5. 詩織さん 弁護士指摘に開き直り?
- 6. フジ会見 女性記者に怒鳴った訳
- 7. 石川県に顕著な大雪に関する情報
- 8. 治らねぇよ 医師が患者に暴言か
- 9. 中絶の17歳死亡 医師を書類送検
- 10. 詩織さん映画問題 弁護士が涙
- 1. 躾で手をあげていた 橋下氏告白
- 2. 維新県議の音声流出「重大事案」
- 3. 突然の立ち退き要求 増加のワケ
- 4. 障害者女性 幸せ掴んだきっかけ
- 5. 「準備不足」悠仁さまに指摘殺到
- 6. 性的? 赤いきつね炎上で場外乱闘
- 7. 長男が第一志望合格も…老後崩壊
- 8. 愛子さまに触発か 佳子さま目撃
- 9. ギフテッド夫婦 意外な幼少期
- 10. ひろゆき氏「日本良くなる方法」
- 1. フォーエバー21 破産手続きへ
- 2. トランプ氏苛立ち 米政府官言及
- 3. 米大統領「鼻くそ付いた机」撤去
- 4. トランプ関税 SHEIN早くも打撃か
- 5. 子の前で公開処刑 北で批判の声
- 6. 「俳優は夫」主張も俳優側は否定
- 7. 7年後に地球衝突か 可能性高まる
- 8. NASA幹部4人が退職 混乱深まる?
- 9. 総選挙前のドイツで異常事態か
- 10. 「竹島カレー」に韓国教授が反応
- 1. 甘える49歳無職男性 号泣の訳
- 2. ぴあが大幅反落 136万3900株売る
- 3. 恐ろしい脂肪肝「3つの理由」
- 4. 月収26万円で推し活 男性の末路
- 5. 退職代行からメール 職場が混乱
- 6. 2千万? 老後に必要な本当の金額
- 7. 賃貸のほうが良かった 夫婦後悔
- 8. 反対の声でスタバ初出店が暗礁に
- 9. 合格率80%超え 介護士の年収は?
- 10. フジ大株主 堀江氏について言及
- 1. 「iPhone16e&16」どちらがお得か
- 2. iPhone新作も素直に喜べない理由
- 3. iPhone 16eができないこと7選
- 4. iPhone 16e発表 価格9万9800円〜
- 5. ネットアクセス遮断 幸福度増す
- 6. ジブリ映画人気ランキング 1位は
- 7. iPhone SE終了 さよならTouch ID
- 8. Ankerのロボット掃除機が32%OFF
- 9. Win11でサポ更新 誤情報に注意も
- 10. Lemino「2025YBCCup」無料配信
- 11. Armが独自チップを発売し半導体業界をひっくり返す可能性、最初の顧客はMetaか
- 12. 発表の前に Apple新製品まとめ
- 13. 今すぐスマホをアプデして 警告
- 14. 炭素鋼の強度と発泡スチロールの軽さを両立、機械学習が生んだ新素材は航空宇宙産業に革新をもたらすか
- 15. 「親に敷かれたレールを歩いてきた男性」の末路…いい人なのに幸せになれない“3つの原因”
- 16. サイコム、GeForce RTX 5070 Ti搭載BTOパソコンをフルラインナップ発売
- 17. 「Surface Laptop Go 3」19%オフ
- 18. Microsoftが量子プロセッサー「Majorana 1」を発表、「数年内に産業規模の重要な問題を解決できる」と期待
- 19. あと2.1℃で、絶滅コース。グリーンランドの「氷床融解」が止まらなくなる可能性
- 20. KDDIが「Aduna」へ出資 狙いは
- 1. 「ステージ見えない」投稿に反響
- 2. イチロー外し 未だに怒り止まず
- 3. 大谷 つば九郎担当死去に言及
- 4. 箱根優勝 皆渡星七さんが死去
- 5. ド軍が掘り当てた金塊 期待の声
- 6. つば九郎 公式より先の報道波紋
- 7. 日本バスケ大敗で監督に批判の嵐
- 8. 巨人坂本勇人 引導渡す3人の刺客
- 9. 大迫傑 東京マラソン辞退の理由
- 10. つば九郎「遺言ブログ」にX号泣
- 1. 高比良くるま 既婚女性と不倫か
- 2. 中居氏の「やせた手」心配の声
- 3. えぇぇ! ひろゆき氏が貯金額公開
- 4. 中居氏の動画公開後 木村が投稿
- 5. 岡村 ブランド服買うのやめた訳
- 6. 中居氏 女性と海外移住を画策か
- 7. 妹が青学合格 批判殺到で謝罪
- 8. ヒカル 敵に回して後悔した2人
- 9. 収監中の田中聖 危うい私生活
- 10. 後回ししないで 悠仁さまに指摘
- 1. 半額値切る客 店員は最終手段へ
- 2. 会社員男性 JKの会話内容に絶句
- 3. 夫婦生活10年の妻に異変 衝撃姿
- 4. 重度自閉症の22歳姉 焼肉屋で涙
- 5. 妊娠中に夫浮気 里帰りで悲劇
- 6. 彼女と初旅行 彼が別れ決めた訳
- 7. 気持ち悪い…ママ友の非常識行動
- 8. 不倫男が無意識に口にするセリフ
- 9. 大当たり ユニクロの新作ワンピ
- 10. 1つ買うと無料 セブンに人気商品