21日早朝、富士市の障がい者が入所する施設で火事があり、2人が心肺停止、1人がけがを負い病院に搬送されています。警察や消防によりますと、火事があったのは、富士市大淵の共同生活援助富士ばらホーム中野寮です。21日午前5時ごろ、施設の入居者から「2階の畳から火が出ている。入居者が6人から7人いるが、避難できていない」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、男性2人が心