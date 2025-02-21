２１日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）登場の女優にネットが騒然となった。この日、女優の橋本環奈が同番組のプレミアムトークに出演した。直前まで自身が主人公・結を演じる朝の連続テレビ小説「おむすび」が放送され、次週予告も流れていただけに、橋本は冒頭で「おはようございます。結ちゃんです」とあいさつ。ところが同局の鈴木奈穂子アナウンサーが「今日は国会中継が予定されているため