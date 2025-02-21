ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします! 自らの意思で競争の世界へ セリーヌ・ボルゲ CelineBorge Norway●1998年生まれ、ノルウェー出身。24年は「Danaオープン」7位、「FM選手権」6位。パリ五輪にはノルウェー代表として出場した。 ノルウェーという国には「子どもたちにスポーツを楽しんでほしい」