韓国鉄道公社（KORAIL）が飲酒運転で行政処分を受けた一部の職員に対して、懲戒処分を行うどころか、昇進させたり表彰したりしていたことが明らかになった。【注目】韓国で列車の「脱線事故」が増加傾向2月20日に監査院が公開した韓国鉄道公社の定期監査結果報告書によると、2021年1月から2024年4月までに飲酒運転で摘発された職員186人のうち、37人が懲戒を受けずに昇進し、44人は摘発後に表彰を受けていた。さらに、機関士や設備