¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ëº£µ¨ÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄ¡£3·î18Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ï96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.5¥­¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤ò2µåÂ³¤±¤Æ´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤È1¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2ÈÖ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æº¸Á°ÂÇ¡£3ÈÖ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤Ë¤ÏÂ®µå