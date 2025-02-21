日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2025 全国大会」は2025年2月11日(オンライン)、22日、23日の3日間にわたり開催されます。 クエストカップ2025 全国大会  日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2025 全国大会」は2025年2月11日(オンライン)、22日、23日の3日間にわたり開催。2025年度は5部門8プログラムが設けられ、33都道府県から5,600チームが応募し、各部門の事前審査の結果、152校286チームが