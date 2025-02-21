7日の日米首脳会談で石破茂総理大臣がトランプ大統領に贈った「金色の兜（かぶと）」を製作した会社に今、予約が殺到しているという。【画像】鳥取・創業300年の人形店の「亜麻色縅満天金星兜」■同型を兜…鳥取市の販売元から県に寄鳥取県平井伸治知事「鳥取・山陰の魅力を兜に託して、世界中の人、日本中の人にお見せして参りたい」7日に行われた日米首脳会談で、石破総理がトランプ大統領に贈った金色の兜。同型の兜が19