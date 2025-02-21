お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基が２０日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に出演し、実家の母親への仕送り額を明かす一幕があった。今回は「芸能人の赤裸々すぎる金銭感覚ＤＸ」。「しょっちゅう仕送りの催促があって。独身の頃は毎月３０万円くらい渡してたんですよ」と話し出した後藤。「ＬＩＮＥに来るんですよ。『犬の散髪代が１万円』とか『病院代で１万５０００円』とか細か