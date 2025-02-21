橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第100話が21日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）たちは、病院で外科医の蒲田（中村アン）から聖人（北村有起哉）の胃がんの手術がうまくいったが、今後5年は経過をみる必要があるとの説明を受ける。病室に戻った聖人は、手術中に夢を見たという。それから術後の食事の