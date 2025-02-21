¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤­¤Ý¤è¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼Í­´õ¡Ê28¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ë¤é¤·¤µ¤òÉõ°õ¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤æ¤­¤Ý¤è¤Ï¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È±·Á¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£Á°È±¤ò¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Â¾¡¢Á´ÂÎ¤ò¹õ¤Ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¿·