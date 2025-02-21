ÊÆ¾å±¡»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥ë»á¡á1·î¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾å±¡ËÜ²ñµÄ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡ËÄ¹´±¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥«¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ë»á¡Ê44¡Ë¤Î¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Ï¥¤¥ó¥É·Ï¤È¤·¤Æ½é¤ÎFBIÄ¹´±¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬FBI¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤òÁÜºº¤·¡¢À¯¼£Åª¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤Î±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÁÜººµ¡´Ø¥È¥Ã¥×¤Î»ñ¼Á¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï20Æü¤Ç½¢Ç¤¤«¤é1¥«·î