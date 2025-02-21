今日21日も冬型の気圧配置が続き、強い寒気が流れ込んでいます。午前5時半現在も秋田県には大雪警報が発表されています。このあとも日本海側は雪が降り、東北や北陸を中心に積雪が増えるでしょう。太平洋側は日差しが届きますが、厳しい寒さが続きそうです。今日21日も日本海側は雪局地的な大雪に注意・警戒今日21日も、冬型の気圧配置で、強い寒気の流れ込みが続いています。北海道と本州の日本海側は雪雲かかかり、午前5時半現