NY株式20日（NY時間15:07）（日本時間05:07） ダウ平均44118.57（-509.02-1.14%） ナスダック19941.40（-114.85-0.57%） CME日経平均先物38580（大証終比：-130-0.34%） 欧州株式20日終値 英FT100 8662.97（-49.56-0.57%） 独DAX 22314.65（-118.98-0.53%） 仏CAC40 8122.58（+12.04+0.15%） 米国債利回り 2年債 4.261（-0.006） 10年債 4.500（-0.033） 30年債 4.739