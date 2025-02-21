◇２軍練習試合日本ハム１−２阪神（２０日・名護）日本ハムは２０日、１軍キャンプ地の名護で阪神との２軍練習試合を行った。先発した上原健太投手（３０）は、２回を打者６人で完璧に封じたが、内容には満足せず。厳しいローテーション争いへ、さらに状態を上げていく。また、第４クールから２軍に降格した山口アタル外野手（２５）は「５番・左翼」で出場し２打数２安打。原点回帰での巻き返しを誓った。任された２イニン