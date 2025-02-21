ウォルツ米大統領補佐官【ワシントン、キーウ共同】ウォルツ米大統領補佐官は20日、ウクライナのゼレンスキー大統領が米国への希少な鉱物資源供与に合意せず、トランプ大統領が不満で「非常にいら立っている」と記者会見で述べた。ウクライナとロシアを担当する米国のケロッグ特使は20日、キーウ（キエフ）でゼレンスキー氏と会談したが、会談後の共同記者会見を拒否した。トランプ氏は19日、ロシアとウクライナの戦争終結に向