「阪神春季キャンプ」（２０日、宜野座）腰部の張りを訴え別メニュー調整中の阪神・森下翔太外野手（２４）が、ドーム内で打撃練習や屋外での打球捕など順調な回復をアピールした。２１日にも全体練習に再合流の予定。我慢のリハビリを続けた新４番が戻ってくる。１８日の第４クール最終日とメニューに違いはないが、日を追うごとに患部の回復と動きの強度も上がってきた。打撃練習は小谷野、上本両打撃コーチや、和田１・２