◇タイトル祖母の額を包丁で刺す 17歳の男子高校生が逮捕 北海道室蘭市◇本文北海道・室蘭警察署は2025年2月20日、室蘭市内に住むの高校生の少年（17）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。少年は2025年2月20日午後5時35分ごろ、室蘭市内の70代の祖母の住宅で、祖母の額などを包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと祖母は病院に搬送されましたが命に別条はないということです。また、少年は祖母とは別
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