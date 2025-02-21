2月21日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道219・・・人吉市西間下町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道3・・・葦北郡津奈木町岩城（スピード違反）国道324・・・天草市有明町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす