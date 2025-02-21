［２０日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）統計局が２０日発表した２月のユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）はマイナス１３．６と、前月のマイナス１４．２から０．６ポイント改善した。ロイターがまとめたエコノミスト予想はマイナス１４．０だった。ＥＵ全体の消費者信頼感指数はマイナス１２．９と、０．４ポイント改善した。