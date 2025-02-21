Anmol Choubey［２０日ロイター］ - 金価格が２０日の取引で過去最高値を付けた。トランプ米大統領の関税措置に起因する世界貿易戦争への懸念から、安全資産とされる金の需要が高まっている。金のスポット価格は、１６２８ＧＭＴ（日本時間２１日午前１時２８分）時点で０．４％高の１オンス＝２９４４．３８ドル。取引序盤で一時、２９５４．６９ドルまで上昇し、今年１０度目の最高値を更新した。金先物は０．９％高の２９
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