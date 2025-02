一般的に、足首を含む足を骨折した場合、少なくとも6週間は松葉づえを使って負荷をかけない方がよいとされています。しかし、近年の研究では骨折した場合、できる限り早く歩き始めて体重による負荷をかけた方が骨折の回復が早くなることが分かっているそうです。Broken Legs and Ankles Heal Better If You Walk on Them within Weeks | Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.com/article/broken-legs-and-ankles-he