¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó(LOUIS VUITTON)¤«¤é¡¢¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥ººâÉÛ¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥à¡¼¥É¤Î¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È2025Ç¯3·î10Æü(·î)¤¬¡¢Å·¼ÏÆü¡¢°ìÎ³ËüÇÜÆü¡¢ÆÒ¤ÎÆü¤¬½Å¤Ê¤ëºÇ¶¯³«±¿Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤À¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÆó¤ÄÀÞ¤êºâ