¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Î·úÂ¤¥É¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¡¢¿Ê¿å¤·¤¿¡ÖÈôÄ»?¡×¡ÊÍ¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥ºÄó¶¡¡ËÍ¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢²£ÉÍ¹Á¤òÊì¹Á¤È¤¹¤ë¿·Â¤Á¥¡ÖÈôÄ»?¡×¤¬£··î£²£°Æü¤Ë½¢¹Ò¤¹¤ë¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£°£°£¶Ç¯¤«¤é¡ÖÈôÄ»?¡×¡Ê£µËü£´£´£´Áí¥È¥ó¡Ë¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥±¿¹Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë£²ÀÉÂÎÀ©¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤¹¡£ÈôÄ»?¤ÏÁ´Ä¹£²£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý£²£¹¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô¤ÏÌó£µËü£²Àé