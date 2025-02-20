俳優高橋文哉（23）が20日、映画「少年と犬」（瀬々敬久監督、3月20日公開）完成披露試写会に登壇した。第163回直木賞に輝いた馳星周氏の小説が原作。東日本大震災で飼い主を亡くし岩手・釜石からさまよってきた犬の多聞（たもん）が、旅路で出会った人々と触れ合っていく。西野七瀬（30）とダブル主演を務めた高橋は、震災後の貧困に苦しんで家族のために窃盗団のドライバーをしており、多聞と出会い共に生きていく青年、中垣和正