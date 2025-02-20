めっちゃ楽しかったよ！！苦手な同僚は元ギャル。今も昔も住んでる世界が違う人／30歳喪女、平成ギャルになる（1）自分を守ることに必死で、新しい挑戦や出会いから逃げ続けてきた彩。迎えた30歳の誕生日には、友達も彼氏もやりたいこともなく、手元にあるのは後悔を綴った大量の千羽鶴だけでした。「本当はギャルになりたかった！」ライブ会場でギャルたちと関わったことで、蓋をしていた本当の気持ちを思い出した彩。その瞬間、2