作家・加藤シゲアキさん。アンニュイな表情にドキッ！メガネ姿も素敵です！【写真】色気溢れる…！加藤シゲアキ全身ショットアイドルグループ「NEWS」のメンバーで、作家の加藤シゲアキさんが2018年から雑誌『anan』で連載していた小説『ミアキス・シンフォニー』が2月26日（水）に発売。今回は雑誌レタスクラブ「オトナのNEWS」連載取材撮影時に特別に時間をいただき、新刊について撮り下ろしインタビューを行いました！■『ミア