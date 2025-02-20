Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アウトドアはもちろん、寝室やリビングに置いてもいい。「FUNLOGY Lantern」は、レトロモダンなルックスを持ち、雰囲気満点な調光・調色もできるLEDランタンです。手軽に持ち運べる照明器具としてはもちろん、防災グッズとしても要注目のアイテム。ぜひチェックしてみてください。 「FUNLOGY