（台北中央社）民主主義国家の連携強化を目指す国際会議「ハリファックス国際安全保障フォーラム」が20日、台北市内で開会した。開会式では頼清徳（らいせいとく）総統があいさつし、民主主義陣営の団結による強靭（きょうじん）なサプライチェーン（供給網）の構築を呼びかけた。同フォーラムは2009年に創設され、カナダで毎年開催されている。北米以外の地域で開かれるのは初めて。台湾は2018年以降、毎年招きを受けて参加してお