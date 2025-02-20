もうすぐ新生活シーズンですが、ひとり暮らしの場合、ワンルームを選ぶケースが多いですよね。でも、都会のワンルームってめちゃくちゃ狭い。「本当はデスクを置きたいけどキャパ的に無理」という人もいると思うんだけど……そんなお部屋にも置けちゃうコンパクトに折りたためるデスクを見つけちゃいました！※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【狭い部屋でもOKなデスク】ちょっと