2月14日に「毎日新聞」が報じたオンラインカジノでの違法賭博の疑いで、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまが、警視庁から任意聴取を受けていた問題。翌15日、コンビの公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、くるまは「オンラインカジノ賭博」への関与を認め、相方の松井ケムリとそろって謝罪した。「その後の16日には、放送予定だったくるまさん出演の『ボクらの時代』（フジテレビ系）の内容が急遽、差し替え