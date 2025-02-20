シーズンのさらなる活躍を願い、プロバスケットボールB1の長崎ヴェルカに長崎和牛が贈呈されました。 (長崎ヴェルカ モーディ・マオールHC） 「お肉ありがとうございます」 赤身と脂身のバランスが絶妙な "長崎和牛"。 長崎ヴェルカのリーグ後半戦の活躍とチャンピオンシップ出場に向け、巻き返しを図ってもらおうと、長崎和牛の生産者の団体から10キロが贈呈されました。