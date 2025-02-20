東京スカイツリー(R)を舞台に、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーション企画「スカイツリーでFLOAT！空の上のヒーロー演習！TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東京スカイツリー」が2025年1月8日から4月8日(火)まで開催中。天望回廊フロア445〜450をはじめ各所で館内装飾が施されるのをはじめ、ヒロアカの特別映像の上映やフォトサービス、フロア340 SKYTREE CAFEでのヒロアカコラボメニューの提供などさまざまな